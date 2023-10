Туристы выбегали в панике: стрельба в торговом центре в Бангкоке

Во вторник, 3 октября, вооруженный мужчина открыл огонь в торговом центре Siam Paragram в Бангкоке.



По данным местных СМИ, минимум один человек получил ранение.



Из-за стрельбы толпы туристов в панике выбежали на улицу. Станция метро, расположенная возле торгового центра, была закрыта.



На место происшествия прибыли тайские полицейские и медики. Информация о жертвах не поступала. Позже стрелок был нейтрализован и арестован. Его мотивы выясняются. Начато расследование.

ฺ#BREAKING: Gunfire heard in Siam Paragon mall



A shooting incident has been reported at Siam Paragan department store in downtown Bangkok on Tuesday afternoon. There are no reports of any casualties. BTS Siam station has been closed to the public.



ฺ #พารากอน #Paragon pic.twitter.com/y7sMwHRR1p