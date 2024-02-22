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США перехватили БПЛА хуситов и уничтожили несколько ракет
22.02.2024 18:49 Алина Груднева

США перехватили БПЛА хуситов и уничтожили несколько ракет

Американские военные перехватили шесть беспилотников йеменских хуситов в Красном море.

Об этом сообщает Центральное командование США.

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Также сообщается, что 21 февраля в целях самообороны были нанесены четыре удара по объектам хуситов. В частности, были уничтожены семь противокорабельных ракет и одна мобильная пусковая установка.

Было установлено, что указанные объекты несут прямую угрозу кораблям.
 

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