США перехватили БПЛА хуситов и уничтожили несколько ракет
Американские военные перехватили шесть беспилотников йеменских хуситов в Красном море.
Об этом сообщает Центральное командование США.
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Также сообщается, что 21 февраля в целях самообороны были нанесены четыре удара по объектам хуситов. В частности, были уничтожены семь противокорабельных ракет и одна мобильная пусковая установка.
Было установлено, что указанные объекты несут прямую угрозу кораблям.