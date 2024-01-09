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Месть за Kyivstar: часть Москвы – без интернета и телевидения
09.01.2024 13:32 Mignews.ua

Месть за Kyivstar: часть Москвы – без интернета и телевидения

Украинские хакеры взломали московский интернет-провайдер "М9ком" и "снесли" его серверы. Операцию назвали "местью за Kyivstar". Есть информация, что это дело рук группировки "Blackjack", которая работала, вероятно, при поддержке СБУ. 

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Группировка "Blackjack" удалила 20 ТБ данных: официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д. Также выгружено более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании, которые выложили для исследования всеми желающими.

В результате "работы" украинских хакеров часть жителей Москвы остались без интернета и телевидения.





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