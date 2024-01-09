



Гражданин США арестован в Москве по обвинению в хранении наркотиков

Гражданин США был арестован в России по обвинению в хранении наркотиков, сообщили во вторник официальные лица, что произошло на фоне обострения напряженности между Россией и США из-за Украины.



Об аресте Роберта Вудланда Романова сообщила пресс-служба московских судов.



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В сообщении говорится, что в субботу, 6 января, Останкинский районный суд принял решение о заключении его под стражу на два месяца по обвинению в приготовлении к незаконному обороту наркотиков до проведения служебного расследования. Подробности обвинений не сообщаются.



Посольство США в Москве не предоставило комментариев.



Российские СМИ отмечают, что имя обвиняемого совпадает с именем гражданина США, с которым беседовала газета "Комсомольская правда" в 2020 году.

В интервью мужчина рассказал, что родился в Пермском крае на Урале в 1991 году и был усыновлен американской парой, когда ему было два года. По его словам, он отправился в Россию, чтобы найти свою русскую мать, и в итоге встретил ее на телевизионном шоу в Москве.



Мужчина рассказал "Комсомольской правде", что ему понравилось жить в России и куда он и решил переехать. Газета сообщила, что он поселился в городе Долгопрудный недалеко от Москвы и работает учителем английского языка в местной школе.



Новость об аресте появилась в тот момент, когда Вашингтон пытается добиться освобождения находящихся в тюрьме американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. В прошлом месяце Госдепартамент США заявил, что он сделал несколько предложений, но они были отклонены российским правительством.

