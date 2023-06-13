



Бен-Гвир против Шабтая: Вы нарушили свободу протеста на гей-параде

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сегодня, во вторник, 13 июня, потребовал разъяснений от начальника полиции Коби Шабтая и начальника Тель-Авивского округа полиции Ами Ашада после ареста в прошлый четверг Аарона Бурштейна.



Бурштейн, ультраортодокс из Тель-Авива, в течение многих лет выходил на молчаливый протест с плакатом "Я протестую" против Парада Гордости.



Бурштейн был освобожден после вмешательства городского суда, но Бен-Гвир заявил, что полиция "нарушила свободу выражения мнений" и неправомерно арестовала протестующего.

