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Атака дронов: в Орле попали в нефтебазу, над Курском слышны взрывы
09.01.2024 15:05 Алина Груднева

Атака дронов: в Орле попали в нефтебазу, над Курском слышны взрывы

Днем, 9 января, в российском Орле и Курской области сообщили об атаках беспилотников.

В РФ дрон-камикадзе угодил в нефтебазу "Орелнефтепродукт". По данным росСМИ, он попал в резервуар с топливом, хотя официальные лица заверяют, что возгорания не было.

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Тем временем, судя по снимкам с места происшествия, над объектом вздымается плотный черный дым.

Что примечательно, "Орелэнерго" осуществляет поставку и продажу электроэнергии по Орловской области. Еще один удар дроном пришелся на "Мостовом дорожном предприятии" в Орле.  Есть информация о трех пострадавших.

Неспокойно было также и в Курской области. Местные паблики сообщили о работе ПВО. Россияне утверждают, что все БПЛА, летевшие в сторону аэропорта, якобы сбиты.

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