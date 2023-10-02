



В России определили певца и певицу года – результаты опроса

Певцом и певицей года для россиян в 2023 году стали Shaman и Полина Гагарина. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос показал, что лучшим певцом года, по мнению россиян, является Shaman (Ярослав Дронов) (33%). Лучшей исполнительницей в этом году назвали Полину Гагарину.



По данным опроса, за Shamanа чаще голосовали женщины (35% против 29% у мужчин), а также граждане в возрасте от 45 лет (41-42%). Полину Гагарину чаще называли женщины (21% против 14%) и россияне молодого и среднего возраста (18-24 лет – 26%, 25-34 лет – 25%, 35-44 лет – 24%).



Другими артистами, чьи имена часто называли участники опроса, стали Николай Басков (10%), Сергей Лазарев (8%), Григорий Лепс и Филипп Киркоров (по 7%), Лев Лещенко (5%), а также Леонид Агутин, Николай Расторгуев, Дима Билан, Александр Маршал.



Среди певиц россияне чаще называли Ларису Долину (11%), Anna Asti (6%), Валерию, Пелагею, Ирину Аллегрову, а также Аллу Пугачеву, Славу, Лолиту Милявскую, Клаву Коку, Елену Ваенгу.