



В Лионе будет построен мемориал жертвам Холокоста

Столичный совет Лиона предоставил субсидию в размере 80 000 долларов на создание мемориала Холокоста во французском городе.



Будущее место мемориала будет на площади Карно, расположенной во 2-м округе Лиона, недалеко от Лион-Перраш, крупного железнодорожного вокзала. План предусматривает его открытие в 2025 году, сообщает Le Figaro .



В понедельник совет принял резолюцию, призывающую к строительству мемориала, который сообщает ассоциация, стоящая за проектом, откроется 27 января 2025 года, чтобы приурочить к 80-летию освобождения Освенцима.



Проект стоимостью 540 000 долларов также получает значительный грант от региона Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке центральной Франции.



В феврале был объявлен международный конкурс на дизайн объекта, и заместитель мэра Лиона Жан-Мари Шанон представил мемориал, который носит образовательный, а не абстрактный характер и “сразу привлекает внимание и мысли”.



Город Лион, который был известен как “столица французского Сопротивления” во время Второй мировой войны, хочет, чтобы памятник был виден со всех сторон и чтобы было место для поминовения.



В настоящее время в городе есть несколько памятников в честь жертв войны, но нет мемориала Холокоста. Однако на еврейском кладбище Ла-Муш в 7-м округе города есть мемориал Холокоста с именами депортированных евреев-жителей города.



“Я в восторге от реализации этого проекта, к которому уже давно призывают ассоциации и деятели образования в области Холокоста”, — сказал Бруно Бернар, президент Метрополии Лиона, после утверждения субсидии.



В декабре мэр Лиона Грегори Дусе высказался в поддержку памятника.



“Поддержка городом строительства памятника является выражением коллективной и республиканской солидарности”, — написал он в Twitter.



