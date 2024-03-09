



В Кремле сорвали концерт Орбакайте из-за Пугачевой

Концерт российской певицы Кристины Орбакайте, который был запланирован на 8 марта в Кремле, отменили в последний момент.



По данным российских СМИ, знаменитость не пустили на сцену из-за комментариев ее матери, примадонны Аллы Пугачевой.



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Уточняется, что Орбакайте должна была выступить после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого под конец концерта.



Еще до мероприятия ее имя было в списке, но в последний момент ее вычеркнули. Сама Орбакайте ситуацию пока что не прокомментировала.