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В Кремле сорвали концерт Орбакайте из-за Пугачевой
09.03.2024 17:07 Алина Груднева

В Кремле сорвали концерт Орбакайте из-за Пугачевой

Концерт российской певицы Кристины Орбакайте, который был запланирован на 8 марта в Кремле, отменили в последний момент.

По данным российских СМИ, знаменитость не пустили на сцену из-за комментариев ее матери, примадонны Аллы Пугачевой.

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Уточняется, что Орбакайте должна была выступить после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого под конец концерта. 

Еще до мероприятия ее имя было в списке, но в последний момент ее вычеркнули. Сама Орбакайте ситуацию пока что не прокомментировала.

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