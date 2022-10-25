



В канун индуистского Нового Года в Индии установили рекорд Гиннесса

Более полутора миллионов лампадок-дия были одновременно зажжены в индийском городе Айодхья. В мероприятии участвовал премьер-министр Нарендра Моди.



Этот мировой рекорд был зарегистрированный представителями Книги рекордов Гиннесса, сообщает The Times of India.



В ночь на понедельник, 24 октября, более 19 тысяч волонтеров расставили и зажгли 1,576 млн лампадок-дия на 37 спусках к священной для индусов реки Сарью (Гхагра). Рекорд готовился в течение трех дней. Чтобы установить его, волонтеры должны были зажечь все лампадки в течение 40 минут, причем представители Книги рекордов Гиннесса учитывали только те из них, которые оставались зажженными не менее пяти минут.



Традиционное торжественное зажжение светильников в канун главного индуистского праздника Дивали, который в этом году отмечается 24 октября, происходит в Айодхье, поскольку согласно преданию в этом городе родился бог-герой Рама – главный персонаж индийского эпоса "Рамаяна".



Дия – маленькие масляные светильники, которые изготавливаются в преддверии праздника Дивали, который иногда называют индийским Новым годом. Считается, что их пламя отгоняет нечистую силу на целый год. В старину подобными огнями пытались бороться с болезнями.



