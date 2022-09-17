Новости » Культура
В Израиле готовится к открытию музей восковых фигур
17.09.2022 20:24 Александр Юзовский

В Израиле готовится к открытию музей восковых фигур

В Израиле готовятся к открытию музея восковых фигур. Он будет находится в Герцлии на территории комплекса "Арена". Обещают, что экспозиция будет состоять из 50 фигур знаменитых людей из Израиля.

Кроме того, экспозицию будут периодически обновлять. Посетители смогут сфотографироваться с восковыми копиями известных людей.

Гости также могут в телефон загрузить приложение, с помощью которого восковые фигуры в музеи будут оживать. Стоимость билета будет составлять 119-149 шекелей.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы