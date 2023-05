Украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию

Пулитцеровской премии 2023 года в самой престижной номинации "За служение обществу" (Public Service) были удостоены украинские документалист и видеограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка, продюсер Василиса Степаненко и европейский корреспондент Лори Хиннант, работающие на агентство Associated Press. Информацию об этом в ночь на вторник, 9 мая, разместили на сайте премии.



Чернов, Малолетка и Степаненко были единственными представителями западных СМИ, оставшиеся в Мариуполе во время ведения боевых действий. Именно они опубликовали репортаж из Мариупольского роддома, попавшего под российский обстрел. А Евгений Малолетка стал лауреатом Пулитцеровской премии и в номинации "Новостная фотография" - там он разделил ее с другими фотографами Associated Press.



Кроме того, в номинации "Международный репортаж" премию получило издание The New York Times за тщательную реконструкцию событий убийства мирных жителей в украинском городе Буча.



Премия Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) в 2022 году была также присуждена фотожурналисту Евгению Малолетке и видеожурналисту Associated Press Мстиславу Чернову.