



Театр "Русский балет" под управлением Гордеева представляет "Лебединое Озеро"

«Лебединое озеро», самый знаменитый и самый любимый зрителями балет в мире, в представлениях не нуждается. Он не сходит со сцен ведущих театров мира вот уже более ста лет. Музыкальный гений Чайковского, блестящая хореография Мариуса Петипа, драматическое либретто о любви и верности, о борьбе добра и зла, соединившись вместе, породили совершенное творение, которым хочется наслаждаться еще и еще раз, даже когда известны все повороты сюжета и музыкальные номера. Это наслаждение от прикосновения к чему-то прекрасному, от чего поёт Душа…



«Лебединое озеро», ставшее классикой балета – это непростой для постановки спектакль с обилием действующих лиц, потому далеко не каждый хореограф и не каждый театр решается его поставить. И, чтобы чудо свершилось, чтобы этот драгоценный бриллиант мирового балета заиграл всеми своими гранями – необходим талант и высочайшее мастерство артистов и хореографа, дерзнувшего взяться за его постановку.



Легенда русского балета Вячеслав Гордеев, выдающийся русский танцовщик, премьер Большого театра, посвятивший всю свою жизнь искусству балета, проявил свой талант и в качестве хореографа. Гордеев-хореограф завоевал авторитет и симпатии зарубежной балетной критики. В 1992 году, после триумфальных гастролей театра в Европе, Гордееву был присуждён приз «Лучший хореограф года», а затем —специальный приз Мориса Бежара.

Гордеев-постановщик чутко и бережно подходит к великой классике. Например, в традиционной постановке Петипа, число лебедей на сцене – 24. Это непросто осуществить, особенно в условиях зарубежных гастролей. «Лебединое озеро» в версии театра «Русский балет» – это масштабная постановка, без купюр и сокращений. Спектакли пройдут в исполнении артистов первого состава театра, что само по себе уже является событием для поклонников балета.

В репертуаре театра «Русский балет» «Лебединое озеро» занимает особое место. Это самый востребованный спектакль в репертуаре прославленного коллектива. В ноябре 2012 года на сцене театра «Русский балет» состоялось юбилейное 1000-ное представление «Лебединого Озера».



У Государственного театра «Русский балет» свое особое, достойное место в мировом балете. Среди зарубежных и российских любителей балета этот коллектив пользуется заслуженной популярностью – на уровне Большого театра и Мариинского театра.

Один из ведущих балетных коллективов России (в 1-м составе!), потрясающая музыка Чайковского и виртуозная хореография Петипа, в оригинальной редакции и постановке Вячеслава Гордеева, роскошные декорации и костюмы, выполненные талантливыми художниками И. Нежным и Т. Тулубьевой - в этой постановке есть все, чтобы стать украшением предстоящего театрального сезона!



В спектакле принимают участие ведущие звёзды театра:

Анна Щербакова - прима-балерина, заслуженная артистка России, лауреат международного конкурса, обладатель приза "Душа танца" в номинации "Звезда"

Дмитрий Котермин - премьер театра, заслуженный артист Московской области, лауреат международного конкурса

Светлана Устюжанинова - ведущая балерина, заслуженная артистка России, лауреат международного конкурса

Юлия Звягина - прима-балерина, заслуженная артистка Московской области

Сиори Фукуда - ведущая солистка балета, лауреат международных конкурсов (Гран При, Золотая медаль)

Мстислав Арефьев - ведущий солист балета, лауреат всероссийского конкурса, лауреат международного конкурса

Оксана Гасникова - ведущая солистка балета, заслуженная артистка Московской области

Не пропустите самое яркое событие сезона!



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