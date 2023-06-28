



Студия, снявшая сериал "Фауда", хочет создать новый мировой хит

Израильская студия Yes Studios приступила к съемкам новой психологической драмы "Ночная терапия", которая будет состоять из новой психологической драмы из 10 частей, которую частей.



В сериале снимется звезда "Неортодоксальной" Шира Хаас, а также Юсеф Свейд.



Кроме того, в нем сыграют актеры из сериала "Фауда" Люси Аюб, Яаков Зада Даниэль и Фирас Нассар.



В компании считают, что "Ночная терапия" станет следующим мировым хитом. В новой ленте будет рассказываться история психолога, который пытается воспитать двух сыновей после самоубийства его жены.



Чтобы найти баланс в жизни он решается на прием пациентов по ночам. Хаас сыграет одну из его пациенток, которая является компьютерным гением, редко покидающим свой дом.