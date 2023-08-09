



Скончалась звезда советского театра и кино

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет, сообщили в Театре Сатиры.



"Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей", — говорится на официальном сайте театра.



О дате прощания с артисткой в театре обещали сообщить позже.



Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. Тогда же поступила в труппу Московского академического Театра сатиры, в котором служила всю жизнь.



На этой сцене она сыграла более 60 ролей. Одной из самых известных стала роль графини Альмавивы в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро".

Всенародную известность артистке принес кинематограф. В 1945 году, еще студенткой, она дебютировала в эпизодической роли в картине "Близнецы". Всего на ее счету более 40 фильмов, в том числе "Свадьба с приданым", "Сказание о земле сибирской", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие.



Кроме того, актриса озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".