



Саудовский стриминговый сервис Shahid транслирует израильский сериал о Хизбалле

Известная саудовская телекомпания показала документальный фильм израильского производства о ливанских ополченцах и политической группировке "Хизбалла" и ее предполагаемой деятельности по незаконному обороту наркотиков.



MBC выпустил на своей потоковой онлайн-платформе Shahid "Пророчество Кассандры", документальный мини-сериал об операциях США и Израиля против ливанской группировки, поддерживаемой Ираном.



Это произошло после того, как израильская телекомпания Kan сообщила на прошлой неделе, что права на трансляцию документальных сериалов были куплены MBC Group, вещательной сетью, частично принадлежащей Саудовской Аравии.



"Документальный сериал рассказывает историю 10-летних усилий Управления по борьбе с наркотиками и Моссада, направленных на пресечение растущего участия "Хизбаллы" в незаконном обороте кокаина, поскольку она стала одним из самых значительных картелей в мире", — говорится на его странице IMDb .



Документальный фильм, первоначально выпущенный в 2022 году, является совместным производством Израиля, Канады и Германии.



Сообщается, что он ставит под сомнение "реальную цену" ядерной сделки с Ираном 2015 года, которая обязывает Иран ограничить свой ядерный потенциал в обмен на ослабление санкций. Израиль долгое время был критиком сделки.

