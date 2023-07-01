



Прогресс: израильская "документалка" - на саудовском ТВ

Общественный телеканал "КАН-11" объявил, что его документальный сериал "Пророчество Кассандры" будет показан саудовской телекомпанией MBC.



В "документалке" рассказывается о десятилетней операции Моссада и Управления США по пресечению отмывания денег и контрабанды наркотиков "Хизбаллой" и Ираном в Латинской Америке.



По данным "Кан", это первый случай, когда права на трансляцию израильского телесериала были проданы саудовской вещательной сети.



Телекомпания MBC работает на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Изначально вещатель был запущен в Лондоне в 1991 году, но теперь управляется Эр-Риядом.



