



Сан Саныч, окстись: Калягина критикуют за “уничтожение главной премии России”

Союз театральных деятелей России объявил о реформе национальной премии и фестиваля “Золотая маска”. Председатель организации Александр Калягин сообщил, что у премии появится новая исполнительная дирекция, сократится количество номинаций, а решения жюри и экспертного совета будут контролироваться главой Союза и министерством культуры России.



В ответ более 200 театральных деятелей подписали петицию против “уничтожения главной независимой премии России”. Театральный режиссер Кама Гинкас написал Калягину открытое письмо с призывом одуматься.



“Сан Саныч, дорогой, окстись! Есть время одуматься!” – написал Гинкас. “Не бери грех на душу. Не войди в историю театра как разрушитель”.



Калягин с 1996 года возглавляет Союз театральных деятелей России. При нем ограничения по времени пребывания в этой должности отменили. Между тем, его предшественник, актер Михаил Ульянов, ушел в отставку со словами о том, что по истечению срока "нужно уходить".



В “Единую Россию” Калягин вступил в 2003-м, а в 2005-м в поддержку “Дела Юкоса” подписал “письмо пятидесяти”. В 2012 году Калягин вошел в число доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. В 2022-м он поддержал вторжение России в Украину со словами: “Я молю бога, чтобы мы победили”.