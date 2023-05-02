



Пиратская версия романа Кинга “Сказка” появилась на российских маркет-плейсах

Пиратская версия романа Стивена Кинга «Сказка» появилась на российских маркет-плейсах “Авито” и “Юла”. Об этом сообщило издательство “Эксмо-АСТ”, бывшего правообладателя изданий Кинга в России.



Фэнтези-роман, представленный в сентябре 2022 года, официально в России не выпускали. Стивен Кинг прекратил любое сотрудничество с российскими издательствами в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину.



Роман Кинга с иллюстрациями продается по цене от 1,3 до 2,5 тысячи рублей. В выходных данных сказано, что роман выпустило издательство “Трофейная книга” из Луганска.



В книге отсутствует ISBN – уникальный номер, который есть у каждой книги, изданной легально. Также в представленных выходных данных нет имени автора перевода романа Кинга.



В “Эксмо-АСТ” рассказали, что “Сказку” Кинга бесплатно выкладывали в открытый доступ на интернет-ресурсах. Она обнаружена в крупной онлайн-библиотеке “Флибуста” под тегом #СамиздатСетеваяЛитература.



В “Эксмо-АСТ” заявили, что “ничего не могут поделать”, поскольку у издательства нет прав на эту книгу.