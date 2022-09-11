



Отчет минпроса об учащихся, получивших багрут

Министерство просвещения опубликовало данные о ситуации в системе образования ("тмуна хинухит") в старших школах за 2021 учебный год.

Минпрос обнародовал данные 11 сентября.

Уточняется, что это было сделано с целью получить как можно более реальную картину, анализ ситуации в системе образования включил 10 показателей, поделенных на 3 темы: обучение и достижения, ценности и отсев учащихся.

Согласно данным доля выпускников, получивших аттестат о среднем образовании, повысилась на 2.6% и составила 76% от их общего количества. В предыдущем году этот показатель составлял 73.4%.

На 1% выросло количество учащихся, получивших "багрут" на 5 единиц математики (с 15.6% до 16.6%), и на 1.4% выросло количество учащихся получивших "багрут" на 5 единиц по английскому (с 41.5% до 42.9%). Показатель отсева повысился на 0.4% и составил 1%.

Среди еврейского населений "багрут" получили 77.8% учащихся (улучшение на 2%) – из них в светских школах – 86.3% (улучшение на 2.4%), в государственно-религиозных – 87.7% (улучшение на 1.8%), в ультра ортодоксальных – 26.2% (улучшение на 2.2%); среди арабского населения – 74.5% (улучшение на 5.1%), в друзском секторе – 91.3% (улучшение на 2.1%), в бедуинском секторе – 60.4% (улучшение на 2.3%).

Также минпрос опубликовал данные о финансировании учащихся. Из них следует, что на учеников на периферии выделяется больше средств, чем на учеников в центре страны. Для сравнения, на одного ученика младших классов в северном округе выделяется 19,079 шек. в год, а в Тель-Авивском округе – 16,032 шек. На ученика в старших классах в северном округе выделяется 23,364 шек., а на ученика в центральном округе – 19,418 шек. в год.

"Изучение данных позволяет нам узнать об уровне достижений учащихся и о том, что происходит во всей системе образования, а также даёт нам понятие о слабых местах в системе, и где нам необходимо вмешаться целенаправленно. Школы не только дают знания, но и воспитывают, и поэтому, наряду с важностью поощрения академических достижений, они должны обеспечивать своим выпускникам защищенную среду, прививать ценности, соответствующие навыки и давать необходимые инструменты для жизни. Реформы и программы, начинающиеся в предстоящем учебном году, помогут достичь этих целей в ближайшие годы", - сказала министр образования Ифат Шаша-Битон.