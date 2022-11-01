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Определено слово 2022 года
01.11.2022 14:41 Алина Груднева

Определено слово 2022 года

Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главное слово 2022 года.

 
По данным ВВС, им оказался термин permacrisis - слияние слов permanent crisis (перманентный кризис).
 
Он описывает чувство переживания периода войны, инфляции и политической нестабильности.
 
"Это суммирует, насколько ужасен был 2022 год для многих людей.Язык может быть зеркалом того, что происходит в обществе и вообще в мире", - сказал руководитель Collins Learning Алекс Бикрофт.

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