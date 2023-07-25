



"Оппенгеймер": наготу Флоренс Пью подвергли цифровой цензуре

Сцена топлесс Флоренс Пью в "Оппенгеймере" была изменена в цифровом виде для показа фильма на Ближнем Востоке и в Индии. С помощью компьютерной графики героиню "одели" в цифровое черное платье.



В измененной версии фильма Кристофера Нолана показано, как героиня сидит в кресле в гостиничном номере в черном платье, которое закрывает большую часть ее тела, вместо сцены топлесс, которая демонстрируется во всем остальном мире.



Релизы в Индонезии и Бангладеш также включали подвергнутую цензуре сцену.



Количество секса в биографическом фильме об "отце" атомной бомбы уже привлекло внимание социальных сетей и, похоже, упростило путь к максимально широкому выпуску.



В Великобритании фильм получил 15 баллов за секс и ненормативную лексику.