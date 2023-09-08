



Новый роман Пелевина выйдет 29 сентября: как будет называться книга

Новая книга Виктора Пелевина “Путешествие в Элевсин” выйдет 29 сентября. Двадцатый по счету роман Пелевина будет доступен во всех книжных магазинах страны с 20:23, сообщила пресс-служба книжного сервиса Bookmate.



“Мускусная ночь – засекреченное восстание алгоритмов, едва не погубившее планету. Начальник службы безопасности Transhumanism inc. адмирал-епископ Ломас уверен, что их настоящий бунт еще впереди. Этот бунт уничтожит всех – и живущих на поверхности лузеров, и переехавших в подземные цереброконтейнеры богачей. Чтобы предотвратить катастрофу, Ломас посылает лучшего баночного оперативника в пространство Roma-3 — нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации. Тайна заговора спрятана там. А стережет ее хозяин Рима – кровавый и порочный император Порфирий”, – указано в аннотации к роману.



Книга будет доступна также в цифровом и аудиоформате.



Прошлая роман Пелевина “KGBT+” вышел в сентябре 2022 года.