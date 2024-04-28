



Михаил Ефремов подаст на очередное УДО в сентябре 2024 года

Артист Михаил Ефремов подаст на очередное УДО в сентябре 2024 года. Положительное решение по его делу будет зависеть от мнения внутренней комиссии колонии. Но пока что не было никаких намеков на то, что ситуация может разрешиться благоприятно для Ефремова.



Для выхода на волю из Белгородской колонии досрочно, комиссия должна согласовать прошение и отправить положительное заключение в суд. Есть второй вариант — адвокат Михаила может подать заявление об УДО напрямую в Алексеевский районный суд — и в случае положительного решения актёр выйдет на волю хоть завтра. Но это маловероятно, учитывая судебную практику и мнение колонии. Ефремов дважды успел получить отказ в прошении об УДО.



Срок Ефремов получил осенью 2020 года — за пьяное ДТП, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров.



