



Мастер доносов захотел уехать из Германии

18-летний мастер доносов Никлас Маттеи написал за год 4227 жалоб на соседей. За его передвижениями и деятельностью следят тысячи людей.



Многим этот персонаж крайне не нравятся, юноша уже несколько раз подвергался нападениям.



Удивительно, но у столь неприятного парня Bild взяла интервью. И вот тут-то и оказалось, что быть доносчиком и смелым - не одно и то же.



Никлас рассказал, что раздумывает над переездом в Швецию. Там в городе Уппсала каждому платят по 100 крон (около 8,7 евро) за информацию о неправильной парковке.



“Я бы одним махом стал миллионером, — сказал Никлас. — Снег и холод не беспокоят мастера доносов. Конечно, я бы поехал один. Мне просто нужны деньги на авиабилет и, может быть, на профессиональную фототехнику или служебный автомобиль”.



Пока что доносчик не готов потратиться на переезд в Уппсалу. Но в Германии тысячи доносов никак не делают его богатым. Он объявил сбор средств на свою работу, нацелившись на 100 000 евро. Но за месяц собрал лишь 4000 евро. Этого едва ли хватит на эмиграцию в Швецию.

