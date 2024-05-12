



Редкий неоновый кальмар выбросился на израильский пляж

Редкий неоновый летучий кальмар, выброшенный на берег пляжа Мааган, был заснят инспектором морского отдела Управления природы и парков. Длина кальмара составляет 110 см, и это уже второй случай, когда он был замечен на берегу Средиземного моря.



В Управлении природы и парков отметили, что в Средиземном море, особенно в Израиле, этот вид встречается крайне редко и в основном осенью.



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Причина в том, что этот вид обычно обитает на больших глубинах, а у израильского побережья соответствующие глубины находятся в нескольких километрах от берега.



Кроме того, этот вид предпочитает более холодные воды, а побережье Израиля относительно теплое для Средиземноморья.



Ор Хафнер, морской эколог из Управления природы и парков, сказал: "Как и у многих других кальмаров, у этого кальмара восемь щупалец, используемых для передвижения, и два - для охоты. Это относительно крупный вид кальмаров, его средний размер составляет 45 см. Иногда встречаются более крупные экземпляры длиной 90 см".



Он поясняет, что "свое название кальмар получил благодаря способности скользить на короткие расстояния вне воды, подобно летающим рыбам. Такое поведение регулярно происходит во время штормов или при появлении хищников, но механизм, отвечающий за это поведение, до сих пор не до конца понятен ученым". Продолжительность жизни неоновых летучих кальмаров составляет около года, в течение которого они совершают циклические миграции между местами нагула и нереста.



Питаются они в основном мелкой океанической рыбой и другими кальмарами, а иногда становятся каннибалами и поедают других неоновых кальмаров. Они являются добычей крупных рыб, акул и морских млекопитающих. Этот вид распространен во многих странах мира".

