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Сикорский надеется, что появление ATACMS подтолкнет Германию к передаче Taurus
28.04.2024 12:55 MIGnews.com

Сикорский надеется, что появление ATACMS подтолкнет Германию к передаче Taurus

Радослав Сикорский, министр иностранніх дел Польши, сказал, что новые поставки американских ракет ATACMS с дальностью до 300 км будут "ответом на резкую российскую эскалацию". Сикорский предположил, что, возможно, передача ракет от США подтолкнет канцлера Германии Олафа Шольца принять положительное решение по Taurus.

Сикорский также выразил надежду, что "Германия сделает в будущем больше, чем делает сейчас", и напомнил о поставках Украине танков Leopard.

 

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