



"Три дня тьмы". Пугающие предсказания "Нострадамуса 21-го века"



Человек, который утверждает, что может точно предсказывать будущее, заявил, что в этом году произойдут массовые технологические отключения из-за использования передовых систем вооружений.



36-летний Атос Саломе из Бразилии называет себя "парапсихологом" и утверждает, что смог предвидеть такие сейсмические события, как пандемия COVID-19, приобретение Элоном Маском компании Twitter и даже смерть королевы Елизаветы II.



Саломе, которого часто называют "живым Нострадамусом", рассказал изданию Mail, что достижения в области современной войны, в частности появление технологии электромагнитного импульса (ЭМИ), могут привести к глобальным потрясениям до конца 2024 года.



Он утверждает, что во второй половине этого года мир переживет "три дня темноты" в связи с испытаниями этого оружия.



Саломе считает, что эти испытания пройдут на фоне растущей угрозы конфликта на глобальном уровне, поскольку напряженность в отношениях между Израилем и Ираном продолжает нарастать.



Он также предполагает, что развитие искусственного интеллекта увеличит частоту подобных испытаний в ближайшие годы.



Он сказал: "ИИ становится фактором, который может служить как инструментом поддержания мира, так и провокатором новых столкновений".



Передовые страны, включая Соединенные Штаты, спокойно развивают технологии ЭМИ в целях безопасности.



США изучают возможности ЭМИ со времен испытаний операции "Прайм" в 1960-х годах, стремясь использовать эту технологию для нейтрализации угроз с минимальным физическим ущербом.



Россия и Китай также инвестируют в технологии ЭМИ в качестве инструментов для разрушения инфраструктуры потенциальных противников".