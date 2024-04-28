



Нет предела трусости: Германия категорически против изъятия кремлевских активов

Издание The Wall Street Journal пишет, что власти Германии считают, что замороженные российские активы должны быть оставлены в неприкосновенности. Якобы это может послужить в качестве рычага на переговорах по прекращению конфликта и побудить Россию уступить часть занятой ею украинской территории.



Еще одним мотивом отказа Берлина от ареста активов может быть то, что В России до сих пор, несмотря на громкие обещания и санкции, работает очень много немецких компаний. И почему-то Германия считает, что Россия может подать иски против Германии еще со времен Второй мировой войны.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на публикацию заявила, что Россия не будет уступать Украине территории в обмен на возврат со стороны Запада своих замороженных активов. “Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ. И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все”, – написала Захарова.

