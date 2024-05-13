



МВД РФ объявило в розыск правнучку Валерия Чкалова

Дарья Богданова - правнучка легендарного летчика Валерия Чкалова была объявлена в розыск российским МВД.



Против Дарьи возбудили уголовное дело за призыв к терроризму

(ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).



Российские паблики выражают различные мнения. Так, по данным ASTRA, причиной для уголовного преследования стали ее видеодебаты с журналистом Олегом Кашиным, которые были опубликованы в конце января на YouTube-канале издания “Холод”.



В словах Дарьи следователь Измайловского межрайонного следственного отдела Поляков увидел призывы к насилию в отношении представителей органов государственной власти.



Месяц назад известный доносчик Виталий Бородин заявил, что написал на Богданову заявление, после чего в отношении нее возбудили уголовное дело о призывах к терроризму.



Бородин утверждает, что Богданова “выступала с антироссийскими заявлениями и собирала деньги для армии Украины”, а также “призывала нанести ядерный удар по Москве”.







