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МВД РФ объявило в розыск правнучку Валерия Чкалова
13.05.2024 12:12 MIGnews.com

МВД РФ объявило в розыск правнучку Валерия Чкалова

Дарья Богданова - правнучка легендарного летчика Валерия Чкалова была объявлена в розыск российским МВД.

Против Дарьи возбудили уголовное дело за призыв к терроризму 
(ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). 

Российские паблики выражают различные мнения. Так, по данным ASTRA, причиной для уголовного преследования стали ее видеодебаты с журналистом Олегом Кашиным, которые были опубликованы в конце января на YouTube-канале издания “Холод”.

В словах Дарьи следователь Измайловского межрайонного следственного отдела Поляков увидел призывы к насилию в отношении представителей органов государственной власти.

Месяц назад известный доносчик Виталий Бородин заявил, что написал на Богданову заявление, после чего в отношении нее возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. 

Бородин утверждает, что Богданова “выступала с антироссийскими заявлениями и собирала деньги для армии Украины”, а также “призывала нанести ядерный удар по Москве”. 



 

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