



В Северной Корее для ядерщиков построили отдельный город с удобствами

Ким Чен Ын все чаще отдает приказы об испытании ядерного оружия. Последние такие учения проходила 18 марта, когда над морем была запущена баллистическая ракета, способная нести ядерные боеголовки.



Разведка Южной Кореи докладывает, что Ким Чен Ын хочет ядерных переговоров с США. Но почему-то для достижения этой цели он якобы готов начать региональный конфликт.



“Отныне прямая ядерная угроза направлена в первую очередь против Соединенных Штатов и во вторую очередь — против их союзников”, — докладывают южнокорейские спецслужбы.



Северокорейская ядерная программа напитывается сотнями миллионов долларов. Но особым бонусом был построен отдельный город для ученых ядерщиков. Это город-спутник на севере Пхеньяна.



“Товарищ генеральный секретарь построил счастливый дом для ученых. Учёные и инженеры могут в полной мере насладиться социалистической цивилизацией”, — рассказывает об этом северокорейская пропаганда.



Впрочем, это - золотая клетка. “Ядерной элите” запрещено покидать новый город, который хорошо охраняется. Внутри него есть спортивные площадки, бассейны, культурные центры. Для того чтобы выехать из городка, житель должен получить специальный пропуск от властей.



