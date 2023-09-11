



Netflix приобрел сериал компании Hot



Netflix приобрела права на израильский драматический сериал Мишмар Ха Гвуль, созданный Мэнни Яишем . Премьера сериала состоится на канале Hot 3 завтра, 12 сентября.



В конце этого года сериал будет доступен на Netflix в США, Канаде, Аргентине, Новой Зеландии, Австралии, Южной Африке, Великобритании, Польше, Румынии, Чехии, Венгрии, Испании, Португалии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Швеции, Норвегии, Дании, Греции и Италии, а также на Netflix Israel.



Кроме того, немецкий общественный вещатель ZDF также приобрел сериал и будет загружать его с немецкими субтитрами на свою вещательную платформу.