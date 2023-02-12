



Музей Метрополитен признал художников Репина и Айвазовского украинцами

Музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке признал Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими, а не российскими художниками.



В подписи к портрету писателя Всеволода Гаршина (1884), который хранится в галерее этого художественного музея, отныне значится, что это работа украинца Ильи Репина. Так же на работе мариниста Ивана Айвазовского последний значится украинцем.



Изменения на сайте музея, известного как "Мет", заметила историк искусства и журналистка Оксана Семеник.



8 февраля нью-йоркский Музей искусства Метрополитен также изменил в своих описаниях национальность уроженца Мариуполя, художника Архипа Куинджи с "русского" на украинца, а название картины французского импрессиониста Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Танцовщицы в украинском наряде".



Илья Репин – украинский художник из казацкого рода по прозвищу Рипа (Репа) – родился в 1844 году в городе Чугуеве Харьковской губернии, но впоследствии учился в Петербургской академии художеств и писал свои полотна в Российской империи.



Иван Айвазовский родился в Крыму в городе Феодосия в 1817 году в семье армянского лавочника, семья которого переселилась в Крым с Галичины

(Западная Украина) в 1812 году, куда его предки попали из Западной Армении. Он также учился в Петербургской Академии художеств и считался русским художником. Айвазовский жил и работал в Крыму, писал морские пейзажи.