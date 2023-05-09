



Линор Горалик не дали выступить на литературном фестивале в Тарту

Писательницу Линор Горалик исключили из программы литературного фестиваля Prima Vista в Тарту. Как сообщает эстонский телеканал ERR, такое решение было принято в день открытия фестиваля. Горалик, которая должна была стать одним из хедлайнеров русскоязычной программы Prima Vista, успела приехать в Тарту.



Причина, по которой Горалик исключили из программы, – протест украинских участниц фестиваля, поэтесс Анны Грувер и Олены Гусейновой.

В частности, Гусейнова раскритиковала онлайн-издание “ROAR – Вестник оппозиционной русскоязычной культуры”, главным редактором которого является Горалик.



“Его внешний вид менялся вместе с тенденциями так называемой либеральной интеллигенции, уехавшей из России. Они не пошли на фронт воевать на стороне Украины. Они не остались бороться против своего режима. Они не хотят поражения для своей страны. Этот журнал защищает “русскоязычных” и узаконивает их журнал с несколькими украинскими фамилиями”, – высказалась Гусейнова.



Тот факт, что Горалик – гражданка Израиля и не живет в России с 2014 года, по мнению Гусейновой, “является своего рода щитом для российских участников” издания, которое она возглавляет. Главная причина, почему Горалик не может участвовать в фестивале, по словам Гусейновой, “в том, что когда в Украине совершаются преступления российских военных, невозможно обсуждать проблемы, связанные с русской культурой”.



Филолог, доцент Тартуского университета Роман Лейбов, подчеркнул, что не понимает, почему Линор Горалик “принесли в жертву”, напомнив, что она “родилась в Днепре, является гражданкой Израиля и издает резко антипутинский альманах”. Несмотря на то, что Линор Горалик не дали участвовать в фестивале, в Тарту состоится ее встреча с читателями. На это мероприятие Лейбов на украинском языке пригласил находящихся в Тарту украинцев.