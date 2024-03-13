Новости » Культура
Группа "Би-2" отменила концерт в Турции: названа причина
13.03.2024 21:22 Алина Груднева

Группа "Би-2" отменила концерт в Турции: названа причина

Популярная рок-группа "Би-2", участники которой недавно побывали в миграционной тюрьме в Таиланде, внезапно отменила концерт, который должен был состояться в Турции.

На официальной странице коллектива в Instagram была указана причина такого решения.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам музыкантов, мероприятие должно было состояться в городе Кемер.

Артисты пояснили, что не намерены в ближайшее время посещать Турцию по "объективным причинам".

Как известно, у участников группы "Би-2" - израильское гражданство, а в Турции с момента начала войны между Израилем и ХАМАСом нарастают антиизраильские настроения.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы