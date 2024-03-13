



Группа "Би-2" отменила концерт в Турции: названа причина

Популярная рок-группа "Би-2", участники которой недавно побывали в миграционной тюрьме в Таиланде, внезапно отменила концерт, который должен был состояться в Турции.



На официальной странице коллектива в Instagram была указана причина такого решения.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам музыкантов, мероприятие должно было состояться в городе Кемер.



Артисты пояснили, что не намерены в ближайшее время посещать Турцию по "объективным причинам".



Как известно, у участников группы "Би-2" - израильское гражданство, а в Турции с момента начала войны между Израилем и ХАМАСом нарастают антиизраильские настроения.

