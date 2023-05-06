“ДокАвив” отмечает 25-летие серией фильмов о насущных проблемах
Международный фестиваль документального кино в Тель-Авиве “ДокАвив”, который в этом году отмечает свое 25-летие, пройдет в “Синематеке” Тель-Авива и других местах города, включая Тель-Авивский музей, Центр Сюзанны Деллаль и “Бейт Романо”. За 25 лет фестиваль представлял документальные фильмы на самые разные темы из Израиля и со всего мира.
Премьерой станет фильм “Ребенок внутри меня” об израильском певце и авторе песен Иегуде Поликере, созданный Эти Анетой и Янивом Амодаем.История его жизни показана в интервью, видеозаписях с концертов, воспоминаниях друзей и ранее не показанных домашних фильмах.
Проблема изменения климатастала предметом новой программы Docaclimate, в рамках которой будет представлена выставка дополненной реальности XR, в которую войдут 40 работ, созданных с помощью технологии виртуальной реальности VR и дополненной реальности AR от израильских и зарубежных создателей, которые занимаются темами экологии, окружающей среды и отношений между человеком и природой. Выставка организована как маршрут, который начнется за пределами “Синематеки”, где будут размещены 15 станций виртуальной реальности.
Будут представлены много фильмов, исследующих мир природы и изменение климата, среди них “Патрик и кит”, фильм Марка Флетчера о подводном фотографе Патрике Дайкстре, который годами плавал с морскими гигантами и фотографировал их.
Мстислав Чернов, украинский журналист, является одним из гостей фестиваля, и он представит свой фильм “0 дней в Мариуполе” об осаде города русскими войсками.
Джон Баттсек, продюсер одного из самых зрелищных документальных фильмов “В поисках Шугармена”, проведет мастер-класс после специального показа фильма, повествующего о музыканте, работавшем разнорабочим в Детройте, не подозревавшим, что его альбом стал огромным хитом в Южной Африке.
Среди гостей фестиваля – Якуб Пиатек, который представит Pianoforte, свой взгляд на Конкурс пианистов имени Шопена; Леа Глоб с “Аполонией”, портретом богемской художницы Аполонии Сокол; Винай Шукла с лентой “Пока мы смотрели2, рассказывающей о работе индийского журналиста Равиша Кумара, который борется с дезинформацией; и Лукаш Конопа с “Театром насилия”, историей человека, который был похищен в возрасте девяти лет и вынужден был служить солдатом в Уганде.
Большинство кинематографистов будут присутствовать на показах фильмов израильского конкурса, среди которых “Однажды в школе” Яира Агмана и Тель Бехера, взгляд на сложную историю ешивы; “Мой проект X” Лимора Пинхасова о женщине, которая брала интервью у убийц со всего мира, включая Чарльза Мэнсона; и “Центр” – фильм Коби Фарага и Морриса Бен-Майора о секретах Центра Дизенгоф.
“Days of Pick2 Рона Омера и Шаи Лахав рассказывает драматическую историю чрезвычайно популярной израильской рок-звезды Цвики Пик.Кинематографисты также являются темой “ДокАвива”, и будут показаны документальные фильмы об Альфреде Хичкоке и Джейн Кэмпион.
Также проводится множество специальных мероприятий и мастер-классов, полную программу смотрите на сайте фестиваля.
ביקשו ממני להכין פלייליסט לקראת הפסטיבל הקרוב. אז לכבוד ציון חצי יובל השנה לדוקאביב, ערכתי 25 שירים של אמנים שהוקרנו עליהם סרטים בפסטיבל במהלך השנים. מוזמנות/ים להאזין גם כן:https://t.co/u9HiRLSwFr@docaviv pic.twitter.com/bAdBd38HMb— Tomer Cooper (@TomerCooper) May 6, 2023