



“ДокАвив” отмечает 25-летие серией фильмов о насущных проблемах

Международный фестиваль документального кино в Тель-Авиве “ДокАвив”, который в этом году отмечает свое 25-летие, пройдет в “Синематеке” Тель-Авива и других местах города, включая Тель-Авивский музей, Центр Сюзанны Деллаль и “Бейт Романо”. За 25 лет фестиваль представлял документальные фильмы на самые разные темы из Израиля и со всего мира.



Премьерой станет фильм “Ребенок внутри меня” об израильском певце и авторе песен Иегуде Поликере, созданный Эти Анетой и Янивом Амодаем.История его жизни показана в интервью, видеозаписях с концертов, воспоминаниях друзей и ранее не показанных домашних фильмах.



Проблема изменения климатастала предметом новой программы Docaclimate, в рамках которой будет представлена ​​выставка дополненной реальности XR, в которую войдут 40 работ, созданных с помощью технологии виртуальной реальности VR и дополненной реальности AR от израильских и зарубежных создателей, которые занимаются темами экологии, окружающей среды и отношений между человеком и природой. Выставка организована как маршрут, который начнется за пределами “Синематеки”, где будут размещены 15 станций виртуальной реальности.



Будут представлены много фильмов, исследующих мир природы и изменение климата, среди них “Патрик и кит”, фильм Марка Флетчера о подводном фотографе Патрике Дайкстре, который годами плавал с морскими гигантами и фотографировал их.



Мстислав Чернов, украинский журналист, является одним из гостей фестиваля, и он представит свой фильм “0 дней в Мариуполе” об осаде города русскими войсками.



Джон Баттсек, продюсер одного из самых зрелищных документальных фильмов “В поисках Шугармена”, проведет мастер-класс после специального показа фильма, повествующего о музыканте, работавшем разнорабочим в Детройте, не подозревавшим, что его альбом стал огромным хитом в Южной Африке.



Среди гостей фестиваля – Якуб Пиатек, который представит Pianoforte, свой взгляд на Конкурс пианистов имени Шопена; Леа Глоб с “Аполонией”, портретом богемской художницы Аполонии Сокол; Винай Шукла с лентой “Пока мы смотрели2, рассказывающей о работе индийского журналиста Равиша Кумара, который борется с дезинформацией; и Лукаш Конопа с “Театром насилия”, историей человека, который был похищен в возрасте девяти лет и вынужден был служить солдатом в Уганде.



Большинство кинематографистов будут присутствовать на показах фильмов израильского конкурса, среди которых “Однажды в школе” Яира Агмана и Тель Бехера, взгляд на сложную историю ешивы; “Мой проект X” Лимора Пинхасова о женщине, которая брала интервью у убийц со всего мира, включая Чарльза Мэнсона; и “Центр” – фильм Коби Фарага и Морриса Бен-Майора о секретах Центра Дизенгоф.



“Days of Pick2 Рона Омера и Шаи Лахав рассказывает драматическую историю чрезвычайно популярной израильской рок-звезды Цвики Пик.Кинематографисты также являются темой “ДокАвива”, и будут показаны документальные фильмы об Альфреде Хичкоке и Джейн Кэмпион.



Также проводится множество специальных мероприятий и мастер-классов, полную программу смотрите на сайте фестиваля.