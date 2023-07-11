



Американский блюзовый гитарист отменил концерты в Израиле

Легенда блюза Бадди Гай отменил два предстоящих концерта в Израиле, назвав причиной отказа от поездки в регион во время своего прощального турне "продолжающиеся беспорядки и недавние военные действия", пишет The Times of Israel.



Гай объявил о своем решении в заявлении, опубликованном накануне в Facebook : “Всем моим поклонникам в Израиле, — написал он, — из-за продолжающихся беспорядков и недавних военных операций я предпочитаю не ездить в этот регион и, к сожалению, отменяю мои выступления 19 и 20 июля. От всего сердца приношу извинения за неудобства. Желаю всем мира и любви. — БГ”.



Восьмидесятилетний музыкант должен был выступить в амфитеатре Кейсарии в среду, 19 июля, и в зале Heichal Hatarbut в Тель-Авиве в четверг, 20 июля, на разогреве у американского вокалиста Тома Хэмбриджа.



Его пятимесячный тур начался в середине февраля с выступлений в США, а на следующие пять месяцев запланированы выступления по всему миру.

Промоутер Шуки Вайс, объявивший о выступлениях Гая в Израиле в январе, сказал, что он “очень разочарован, получив это сообщение от Бадди Гая, и ему очень жаль лучшую публику в мире”.



Вайс, давний промоутер международных исполнителей рок-н-ролла в Израиле, заявил, что владельцы билетов на Бадди Гая получат возмещение в течение 45 дней.



