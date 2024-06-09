



Журналисты выяснили, как РФ заставляет африканцев воевать против Украины

Россия заставляет африканцев и других иностранных студентов воевать против Украины угрозами.



Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.



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По словам журналистов, Кремль угрожает иностранцам депортацией, если те откажутся идти на войну.



Уточняется, что чиновники в РФ угрожают, что не будут продлевать визы. По словам источника, подобная практика отправлять иностранцев на войну путем угроз применялась еще в самом начале полномасштабного вторжения.