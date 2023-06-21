



Зеленский: Путин - "второй король антисемитизма после Гитлера"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что российский лидер Владимир Путин назвал его “позором для еврейского народа”, заявив, что российский лидер является вторым королем антисемитизма после Гитлера.



Таким образом Зеленский в интервью BBC прокомментировал слова Путина в свой адрес на прошлой неделе.



Зеленский, который является евреем и потерял родственников во время Холокоста, выглядит ошеломленным, а затем говорит, что не совсем уверен, как ответить на этот вопрос.



“Похоже, он не до конца понимает свои слова. Извините, но он как будто второй король антисемитизма после Гитлера, — говорит Зеленский. - Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку”.

