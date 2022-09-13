



Запад удивлен быстрыми успехами Украины в северном контрнаступлении

Даже Пентагон не ожидал, что украинский блицкриг будет развиваться так быстро.



Киев заранее уведомил западных представителей оборонных ведомств о плане начать одновременную атаку с двух фронтов, чтобы отбить территории, захваченные Россией, но они были удивлены стремительными темпами наступления украинских войск на севере.



В минувшие выходные украинские силы прошли через немногочисленные российские посты вокруг Харькова, захватив более 2,5 тысяч квадратных километров вокруг города и продвигаясь на восток — в некоторых направлениях вплоть до границы с Россией . Российские войска отступили из двух ключевых узлов материально-технического снабжения, городов Изюм и Купянск, поскольку их ряды были истощены одновременными боями в Херсоне на юге.



Попытки Украины отвоевать территорию практически свели на нет успехи кремлевских сил, которые этой весной были захвачены тяжелыми боями, в том числе город Изюм, который русские захватили в апреле после нескольких недель кровопролитных боев.



Западные официальные лица сейчас внимательно следят за тем, как далеко зайдет северное наступление в Донбассе. По словам официального представителя США, украинцы могут продолжить наступление, используя новые запасы боеприпасов, транспортных средств и танков, которые русские оставили, когда они бежали, используя гражданские автомобили и все остальное, что они могли накопить по мере усиления разгрома.