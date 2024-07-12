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Захарова пригрозила разрушением дамбы Киевской ГЭС: в Украине ответили
12.07.2024 17:20 Алина Груднева

Захарова пригрозила разрушением дамбы Киевской ГЭС: в Украине ответили

Представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова намекнула на готовящееся нападение россиян на дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, завуалировав это "планами Киева".
 
"Киев готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, это станет очередной циничной провокацией против РФ", - цинично заявила она.

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Центр противодействия дезинформации Украины пояснил, что Кремль, вероятно, готовя теракты, таким образом пытается вызвать панику в Украине, чтобы заставить Киев пойти на уступки.

"Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва из-за диверсии исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной", - успокоили в ЦНС.

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