



ЗАЭС дважды за сутки была на грани блекаута

По состоянию на субботу, 23 марта, Запорожская АЭС уже дважды за сутки оказалась на грани блекаута.



По данным Министерства энергетики Украины, ВС РФ вновь повредили линии, которая питала ЗАЭС.



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"Второй раз за сутки Запорожская АЭС оставалась на одной линии питания. Прошлой ночью из-за обстрела была обесточена линия электропередачи 330 кВ, в результате чего была выведена из работы дополнительная схема питания станции", - сказано в заявлении.



По данным ведомства, работу линии все же удалось восстановить.



Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что ядерная угроза возрастает из-за действий россиян, которые откладывают плановые ремонтные работы.