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В МАГАТЭ предупредили об очередной ядерной угрозе из-за России
22.03.2024 21:30 Алина Груднева

В МАГАТЭ предупредили об очередной ядерной угрозе из-за России

Россияне умышленно откладывают техническое обслуживание некоторых систем безопасности реактора на Запорожской АЭС.

По данным МАГАТЭ, инспекторы 22 марта почти на пять часов теряли связь с магистральной линией электропередач после массированной атаки РФ на Украину.

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По словам главы агентства Рафаэля Гросси, россияне откладывают ремонт на площадке уже во второй раз за последние недели, ставя под угрозу ядерную безопасность.

"Внимание мира справедливо сосредоточено на продолжающейся опасности поражения крупнейшей в Европе АЭС или потери электроэнергии за ее пределами. Но есть несколько других сложных сфер, за которыми мы должны продолжать внимательно следить, чтобы помочь предотвратить риск ядерной аварии, включая обслуживание, а также укомплектование персоналом и наличие запасных частей. Все они являются частью нашей глубокой обеспокоенности по ядерной безопасности и безопасности на станции", - подчеркнул он.
 

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