



"Задумались": в ВСУ пояснили, как потеря Су-34 сказалась на тактике РФ

Потеря на фронте в Украине трех Су-34 существенно изменила тактику россиян на Херсонском направлении.



Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.



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По ее словам, после того, как ВСУ сбили три "сушки", на этом направлении наблюдается определенное затишье в использовании россиянами управляемых авиабомб.



Гуменюк добавила, что до этого погода не позволяла ВС РФ использовать такой способ воздушного давления. Хотя россияне пользовались хотя бы малейшим "погодным окошком" для того, чтобы наверстать упущенное.



"Но пока видим, что они в существенной и глубокой задумчивости. Они действительно изучают, что это было, и насколько оно дальше опасно. Пока бомбардировок не фиксируем", - пояснила Гуменюк.