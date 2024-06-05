За время войны армия Россия повредила в Украине более 210 тысяч зданий
Более 210 000 зданий в Украине получили повреждения с начала полномасштабного российского вторжения, около половины из них находятся на востоке страны. Об этом сообщила газета New York Times.
Журналисты газеты вместе с учеными проанализировали спутниковые снимки каждого города, улицы и поврежденного здания за два года большой войны. Они отметили, что ни один город в Украине не испытывал столько разрушений, сколько испытал временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.
Среди разрушенных или поврежденных городов есть: Харьков, Рубежное, Бахмут, Марьинка, Ирпень, Запорожье, Орехов, Херсон, Новая Каховка, Алешки, портовые Рени и Измаил.
По подсчетам журналистов и ученых, в Украине повреждены или разрушены:
- 106 больниц и клиник;
- 109 культовых сооружений (церквей, храмов, мечетей, монастырей);
- 708 учебных заведений (школ, колледжей, университетов).
Журналисты отметили, что эти оценки являются консервативными и не учитывают территории оккупированного Крыма или части запада Украины, где точные данные были недоступны. Там предполагают, что настоящий масштаб разрушения больший и он продолжает расти.
По данным правительства, потребности на восстановление составляют уже почти $486 млрд, из которых на быстрое восстановление нужно потратить $15 млрд.