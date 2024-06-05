



За время войны армия Россия повредила в Украине более 210 тысяч зданий

Более 210 000 зданий в Украине получили повреждения с начала полномасштабного российского вторжения, около половины из них находятся на востоке страны. Об этом сообщила газета New York Times.



Журналисты газеты вместе с учеными проанализировали спутниковые снимки каждого города, улицы и поврежденного здания за два года большой войны. Они отметили, что ни один город в Украине не испытывал столько разрушений, сколько испытал временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.



Среди разрушенных или поврежденных городов есть: Харьков, Рубежное, Бахмут, Марьинка, Ирпень, Запорожье, Орехов, Херсон, Новая Каховка, Алешки, портовые Рени и Измаил.



По подсчетам журналистов и ученых, в Украине повреждены или разрушены:

106 больниц и клиник;

109 культовых сооружений (церквей, храмов, мечетей, монастырей);

708 учебных заведений (школ, колледжей, университетов).

Хотя эти объекты защищены Женевскими конвенциями, отметили в исследовании.Журналисты отметили, что эти оценки являются консервативными и не учитывают территории оккупированного Крыма или части запада Украины, где точные данные были недоступны. Там предполагают, что настоящий масштаб разрушения больший и он продолжает расти.По данным правительства, потребности на восстановление составляют уже почти $486 млрд, из которых на быстрое восстановление нужно потратить $15 млрд.