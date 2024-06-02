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ВСУ установили рекорд по количеству ликвидированных россиян
02.06.2024 14:08 Алина Груднева

ВСУ установили рекорд по количеству ликвидированных россиян

В мае украинские военные ликвидировали наибольшее количество российских военных с момента начала полномасштабного вторжения.

Согласно статистике, потери РФ за прошлый месяц составили почти 40 тысяч.

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Это самый высокий показатель за все месяцы полномасштабной войны.

Также в мае ВСУ уничтожили 1160 артиллерийских систем россиян. Этот показатель тоже оказался рекордным.

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