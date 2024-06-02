ВСУ установили рекорд по количеству ликвидированных россиян
В мае украинские военные ликвидировали наибольшее количество российских военных с момента начала полномасштабного вторжения.
Согласно статистике, потери РФ за прошлый месяц составили почти 40 тысяч.
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Это самый высокий показатель за все месяцы полномасштабной войны.
Также в мае ВСУ уничтожили 1160 артиллерийских систем россиян. Этот показатель тоже оказался рекордным.