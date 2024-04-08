



ВСУ: Теперь осужденные могут отправиться на фронт

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект, которым предлагается разрешить мобилизацию осужденных. Но призывать будут не всех.



"Комитет рекомендовал принять за основу законопроект 11079-1, разрешающий мобилизацию осужденных к лишению и ограничению свободы", - отметил глава Комитета Сергей Ионушас.



По его словам, мобилизация будет запрещена для тех лиц, которые совершили преступления против национальной безопасности. Также призывать не будут осужденных за терроризм, убийство двух или более людей, изнасилование, педофилию и ДТП со смертельным последствием под воздействием наркотиков или алкоголя.



Кроме того, Комитет рекомендовал изложить некоторые нормы законопроекта №10379 об ответственности за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне и мобилизации в следующем виде:



За нарушение правил воинского учета в мирное время штраф 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если же это деяние совершено повторно или в особый период (то есть во время действия военного положения) - от 1 000 - 1 500 необлагаемых минимумов доходов, что составляет 17000 - 25500 тысяч гривен.



За нарушение законодательства об обороне и мобилизации предусмотрен в мирное время штраф от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и 17 000-34 000 гривен для должностных и юридических лиц. В военное время штраф составит 17 000 - 25 500 гривен для обычных граждан, и для должностных лиц юридических лиц - 34 000 - 59 500 гривен.



Также Комитет рекомендовал не вносить изменения в этот законопроект в Уголовный кодекс Украины, оставив нормы в действующей редакции.



Комитет рекомендовал Верховной Раде принять этот законопроект за основу и в целом.



Как отметил Ионушас, согласятся ли депутаты в зале Верховной рады принять законопроект сразу в целом станет известно позже.



Изменения в Законе о мобилизации



Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.



В настоящее время новый законопроект находится на рассмотрении в Комитете по национальной безопасности. Нардепы подали к нему уже более 4 тысяч правок.



Во вторник, 2 апреля, Президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.



Также глава государства подписал закон о запуске электронного военнообязанного кабинета. Сам закон был принят еще в январе этого года.

