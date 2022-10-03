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ВСУ придут раньше: "ЛНР" полноценно смогут принять в состав РФ только в 2026-м
03.10.2022 10:51 Юлия Фрилис

ВСУ придут раньше: "ЛНР" полноценно смогут принять в состав РФ только в 2026-м

ВСУ придут раньше: так называемую "ЛНР" полноценно смогут принять в состав России только в 2026 году, в Старобельске много раненых россиян, уцелевших в Лимане – сбежали в Счастье, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Именно до 2026 года продлится переходный период для так называемой "ЛНР" в качестве нового субъекта России. Это одно из главных условий в договоре о принятии "республики" в состав России.

Тем, кто неделю назад радовался на псевдореферендумах, придется подождать чуть больше трех лет.

На бумаге все смотрится так. Ситуация безопасности несколько иная. Ежедневно поступают раненые россияне в медицинские учреждения Старобельска. Вблизи одной из больниц даже устроили блокпост.

Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло – им удалось бежать подальше к Счастью.

30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск.

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