



ВСУ придут раньше: "ЛНР" полноценно смогут принять в состав РФ только в 2026-м

ВСУ придут раньше: так называемую "ЛНР" полноценно смогут принять в состав России только в 2026 году, в Старобельске много раненых россиян, уцелевших в Лимане – сбежали в Счастье, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Именно до 2026 года продлится переходный период для так называемой "ЛНР" в качестве нового субъекта России. Это одно из главных условий в договоре о принятии "республики" в состав России.



Тем, кто неделю назад радовался на псевдореферендумах, придется подождать чуть больше трех лет.



На бумаге все смотрится так. Ситуация безопасности несколько иная. Ежедневно поступают раненые россияне в медицинские учреждения Старобельска. Вблизи одной из больниц даже устроили блокпост.



Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло – им удалось бежать подальше к Счастью.



30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск.

