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Орбан поддержал "мирный план" КНР по Украине
10.05.2024 21:14 Алина Груднева

Орбан поддержал "мирный план" КНР по Украине

Венгрия поддерживает китайский "мирный план" по Украине. 

Такое заявление сделал венгерский премьер Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции с главой КНР Си Цзиньпином.

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По словам Орбана, Китай является "одним из столпов" нового мирового порядка.

Он отметил, что на сегодняшний день в Европе преобладает военное разрешение конфликтов над дипломатией.

"Венгрия является исключением, поскольку призывает к немедленному прекращению огня, проведению мирных переговоров и поддерживает все усилия по достижению мира", - добавил он.

Отметим, что в прошлом месяце о поддержке китайской мирной инициативы объявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Пекине с китайским коллегой Ваном И.

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