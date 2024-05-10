



Орбан поддержал "мирный план" КНР по Украине

Венгрия поддерживает китайский "мирный план" по Украине.



Такое заявление сделал венгерский премьер Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции с главой КНР Си Цзиньпином.



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По словам Орбана, Китай является "одним из столпов" нового мирового порядка.



Он отметил, что на сегодняшний день в Европе преобладает военное разрешение конфликтов над дипломатией.



"Венгрия является исключением, поскольку призывает к немедленному прекращению огня, проведению мирных переговоров и поддерживает все усилия по достижению мира", - добавил он.



Отметим, что в прошлом месяце о поддержке китайской мирной инициативы объявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Пекине с китайским коллегой Ваном И.