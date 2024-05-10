



Планета пережила самый жаркий апрель

Служба мониторинга изменения климата Европейского Союза заявила, что мир в этом году пережил самый жаркий апрель за всю историю наблюдений.



Согласно информации ежемесячного бюллетеня Службы изменения климата Copernicus (C3S), средняя температура в мире была самой высокой за всю историю наблюдений за 12-месячный период - на 1,61 градуса Цельсия выше среднего показателя в доиндустриальный период 1850-1900 годов.



По мнению климатолога Университета Ньюкасла Хейли Фаулер, данные показывают, что мир опасно близок к нарушению цели Парижского соглашения 2015 года по ограничению глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию.



"В какой момент мы заявляем, что проиграли битву за поддержание температуры ниже 1,5°C? Мое личное мнение таково, что мы уже проиграли эту битву, и нам действительно нужно очень серьезно подумать о том, чтобы держать температуру ниже 2°C и сокращать выбросы как можно быстрее", - сказала она.





